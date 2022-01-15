台灣貝里斯經濟合作協定生效 有助雙邊貿易成長

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經濟部宣布，台灣與貝里斯109年簽署的經濟合作協定今年1月15日生效，台廠可擴大輸銷工業產品到貝里斯。（中央社製圖）

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）經濟部今天表示，台灣與 貝里斯 貝里斯小檔案 首都：貝爾墨潘

地理位置：貝國位於中美洲東北部，東瀕加勒比海，北接墨西哥，西邊、南邊與瓜地馬拉為鄰

面積：22,966平方公里

人口：41.9萬人（2020年）

語言：英語為官方語言，西語人口或通西語者佔46%

面積：22,966平方公里

宗教：天主教、基督教新教

幣制：貝里斯幣（BZD）

時差：較台灣時間慢14小時

雙邊貿易：2020年中華民國對貝里斯輸出609.6萬美元，自貝里斯輸入66.8萬美元 資料來源：外交部 看更多 關閉 109年簽署的經濟合作協定（ECA）今天生效，台廠可擴大輸銷工業產品到貝里斯，消費者也可享受更多樣化的貝里斯農產品，將促進雙邊貿易成長。

經濟部長王美花109年與貝里斯投資貿易暨商務部長潘崔西（Tracy Panton）異地簽署台貝里斯經濟合作協定（ECA），將透過產品降稅、貿易便捷化、投資促進、技術合作等面向加強雙邊經貿關係，經相互通知各自完成國內必要法律程序，今天生效。

根據協定內容，台給予貝方199項產品優惠關稅，包括牛、豬、雞肉、龍蝦、果汁等，蔗糖部分給予貝方3.5萬公噸蔗糖免關稅配額（其中精糖不超過1萬公噸）；貝方則給台33項產品如扁軋鋼品、剪刀、煞車器及車輛零件等優惠關稅。

根據經濟部國際貿易局資料，去年台貝雙邊貿易總額約1202萬美元，台灣對貝里斯投資累計7101萬美元，主要在金融保險、製造業及零售批發等業別，協定生效後，貝方將提供台廠商更優惠的投資保障及待遇。

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國際貿易局指出，台灣與貝里斯產業呈現高度互補，協定可創造雙邊經貿互利互惠及合作雙贏，有助鞏固兩國邦誼，並可深化台灣與加勒比海地區的經貿交流。

另外，台灣與巴拉圭簽署的ECA第7號決議文也在今天生效，巴國輸台生鮮或冷藏豬肉等11項產品，立即降至零關稅；而台灣與宏都拉斯簽署的自由貿易協定（FTA）第17號決議文則於14日生效，從宏國進口肉類、乳製品、馬鈴薯、酪梨等25項產品調降至零關稅。（編輯：趙蔚蘭）1110115