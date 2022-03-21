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馬紹爾總統柯布亞將抵台展開國是訪問 上任2年來首度訪台
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馬紹爾總統率團訪台 總統將頒采玉大勳章表彰貢獻

2022/3/21 09:51（3/21 10:21 更新）
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友邦馬紹爾群島總統柯布亞（左3）將於21日訪台。（圖取自facebook.com/TW.MarshallIslands）
友邦馬紹爾群島總統柯布亞（左3）將於21日訪台。（圖取自facebook.com/TW.MarshallIslands）
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（中央社記者溫貴香台北21日電）友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞今天率團來台進行國是訪問。總統蔡英文將於22日上午在總統府以軍禮歡迎並設午宴接待，且將頒贈柯布亞總統「采玉大勳章

采玉大勳章小百科

  • 采玉大勳章中心為玉質國徽。所以採用玉質，係因禮記「君子比德於玉焉，溫潤而澤仁也」，及詩經「言念君子，溫其如玉」，以玉比喻君子之德，象徵至高無上之尊榮。
  • 中心國徽，以示國家至上之意，對內代表崇敬元首，對外用以敦睦邦交，為我國最高榮譽勳章。
  • 此章於民國22年12月2日頒行，為國家元首佩帶，得特贈友邦元首。
  • 資料來源：總統府
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」，表彰其對增進兩國合作及邦誼的卓著貢獻。

友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷應政府邀請，預計3月21日至25日率團來台進行國是訪問，總統府發言人張惇涵上午發布新聞稿表示，蔡總統代表政府及人民，誠摯歡迎友邦元首來訪。此行為柯布亞總統於2020年就任後首度訪台，對於深化兩國邦誼具有重大意義。

張惇涵表示，蔡總統將在3月22日上午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，並將頒贈柯布亞總統「采玉大勳章」，表彰其對增進兩國合作及邦誼的卓著貢獻。同日午間，總統將於總統府設國宴款待，就兩國合作及共同關切事務深入交換意見。

他並說，柯布亞總統曾多次於國際場合力挺台灣的國際參與，積極推動兩國各項領域的交流合作。中華民國與馬紹爾群島共和國建交24年，雙方有深厚的文化連結，在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、基礎建設及永續發展等領域合作密切。

張惇涵表示，這次訪團成員另包括：外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）伉儷、參議員貝將（Joe Bejang）伉儷等重要成員。期盼透過此次柯布亞總統來訪，讓兩國的堅實邦誼更加深化，兩國持續攜手合作，增進人民福祉、走向世界，展現海洋國家的格局。（編輯：張均懋）1110321

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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