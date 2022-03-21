馬紹爾總統柯布亞下午抵桃機 上任2年首度來台國是訪問

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷今天至25日應邀來台灣國是訪問，總統蔡英文明天將以軍禮歡迎、設國宴款待，並授與柯布亞「采玉大勳章」。

外交部上午發佈新聞稿指出，馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷訪問團預計下午5時30分搭乘包機抵達桃園國際機場。柯布亞2020年就任馬紹爾總統，這是他上任兩年以來首度來訪，訪團成員包括馬紹爾群島外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）夫婦、參議員貝將夫婦（Joe Bejang）等，對增進兩國交流及深化邦誼具有重大意義，外交部對柯布亞的來訪表達誠摯歡迎。

外交部積極鞏固邦誼，這是繼貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）8日訪台後，3月第2位應邀來台國是訪問的友邦元首。

外交部指出，為表示禮遇及重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待柯布亞伉儷訪問團，並將頒贈柯布亞總統「 采玉大勳章 采玉大勳章小百科 采玉大勳章中心為玉質國徽。所以採用玉質，係因禮記「君子比德於玉焉，溫潤而澤仁也」，及詩經「言念君子，溫其如玉」，以玉比喻君子之德，象徵至高無上之尊榮。

中心國徽，以示國家至上之意，對內代表崇敬元首，對外用以敦睦邦交，為我國最高榮譽勳章。

此章於民國22年12月2日頒行，為國家元首佩帶，得特贈友邦元首。

資料來源：總統府 看更多 關閉 」，雙方將針對台灣與馬紹爾群島雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

此外，柯布亞此行也將接受外交部長吳釗燮款宴，並出席見證台馬農業技術合作協定（Agreement of Agricultural Technical Cooperation）換文儀式。

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外交部指出，柯布亞是馬紹爾群島開國總統阿瑪達卡布亞（Amata Kabua）之子，曾擔任衛生部長及內政部長，於2020年1月當選總統。柯布亞總統曾多次於國際場域發言力挺台灣，堅定支持台灣參與國際組織，更積極推動兩國在各領域的交流合作，是台灣長期堅定友人。

外交部強調，台灣與馬紹爾群島共享民主、自由及人權等普世價值，兩國建交24年以來，雙方在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域合作密切，雙邊關係緊密友好。（編輯：郭無患）1110321