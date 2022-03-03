11國駐台使節文化交流 親訪馬祖國際藝術島

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首屆馬祖國際藝術島由文化總會及連江縣政府共同主辦，文總邀請11國駐台使節或代表體驗藝術島風情，連江縣長劉增應（前右2）盡地主情誼親自接待。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月3日

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（中央社記者王寶兒台北3日電）首屆馬祖國際藝術島2月開幕，文總邀請11國駐台使節或代表共襄盛舉，連江縣長劉增應及文總副秘書長喻小敏今天親自接待，展開3天2夜的島嶼之旅，以藝術拚外交。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，今年1月時透過數位外交協會向駐台使館與外國機構發出登島邀請，介紹馬祖富有戰地政務遺址、宗教文化與自然生態外，並提及藝術島活動呈現馬祖四鄉五島的不同景致，獲各國使節熱情迴響。

例如聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）就回應，「我等不及要去馬祖參與馬祖國際藝術島了！」

駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）行前也表示，非常期待這次參訪馬祖，並說自己已聽聞許多馬祖的美好與豐富文化。

此次登馬祖造訪的使節除哈菁絲外，還有馬紹爾群島大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）以及韓國、墨西哥、阿根廷、以色列、土耳其、巴布亞紐幾內亞、奈及利亞、索馬利蘭共和國等其他駐台使節。

劉增應接待使節團時表示，「馬祖國際藝術島」是台灣第一個以10年為願景的活動，是讓更多人認識馬祖的好機會，歡迎各位大使及代表們前來馬祖，期待可以深入軍事據點及坑道，走訪閩東建築、聚落、廟宇。

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喻小敏表示，馬祖曾是冷戰最前線，擁有全世界密度最高的地下軍事坑道，如今能和大家安全參觀首屆馬祖國際藝術島，「在烏克蘭深陷戰火之際，更讓我們體認和平的寶貴，也非常感謝各位國際貴賓對致力台海和平所做的努力。」

文總表示，本次使節參訪，感謝數位外交協會、連江縣政府、連江縣警察局、國際藝術島專案辦公室等單位的協助，使行程得以順利進行，期盼帶給各國駐台使節美好的旅程，也創造更多國際文化交流的契機。（編輯：張雅淨）1110303