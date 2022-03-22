立委籲推進原住民族自治 蘇貞昌：繼續努力

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（中央社記者范正祥台北22日電）無黨籍山地原住民立委高金素梅今天質詢呼籲推進原住民族自治。對此，行政院長蘇貞昌回應，應該繼續努力；他也指出，總統蔡英文上任以來這幾年，原住民族委員會預算是高比例增加。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

高金素梅質詢關切原住民族自治事宜，希望政府信守承諾，推進原住民族自治。

蘇貞昌說，有些事情很難一下子就達成，還有很多沒有做到，確實應該繼續努力。

蘇貞昌表示，原住民族一路走來辛苦，受到很多不公平。政府努力推進原住民族自治，就自治事項來說，在空間上還難以達到高金素梅所希望的構想，不過在相關努力方面，譬如規定必須具備山地原住民身分才能成為山地鄉長候選人，像原民會主委夷將．拔路兒是平地原住民，還不能當山地鄉長，漢人更不用說了。

他指出，至於財源部分，蔡總統上任以來這幾年，原民會預算是高比例增加。

另外，高金素梅建議，原住民族自治應回歸到國土規劃核心價值，修訂地方制度法，不要再讓原住民族的族人彼此成為異鄉人，應該讓位於中央山脈保育軸和東部優質生活產業軸的所有原住民族鄉鎮市區，合併成為環境永續之都，讓原住民族的地區，財政可以自主，不再受制於各級政府的施捨，才是符合公平正義。

蘇貞昌說，高金素梅的指教和構想，會請相關部會研究怎麼樣做才好。（編輯：張均懋）1110322