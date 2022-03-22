蔡總統：將與馬紹爾成立氣候變遷調適應變基金

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天與馬紹爾群島共和國總統柯布亞雙邊會晤表示，兩國將成立「台馬氣候變遷調適應變基金」及完成「台馬農業合作協定」的修訂，強調兩國會攜手努力，為永續發展打下穩固基礎，為全球進步繁榮做出更多貢獻。

繼以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷訪問團後，總統上午偕同副總統賴清德，與馬紹爾群島共和國總統柯布亞舉行雙邊會晤。

總統致詞時再次歡迎柯布亞總統伉儷率團來訪。柯布亞多年前曾經訪問台灣，這次首度以總統身分來訪，展現出兩國深厚情誼。

總統說，台灣和馬紹爾群島都是熱情良善的海洋國家，有共通的南島文化，並且共享民主、自由、人權等普世價值。也透過每次的交流互動，激盪出更多的火花，在農業、公衛、基礎建設以及潔淨能源等領域，創造許多合作契機。

她並提到，過去幾年來，全球都面對極端氣候和疫情的挑戰，台灣和馬紹爾群島也共同面對問題，持續深化合作。兩國也深刻理解，極端氣候及海平面上升等現象，是太平洋島國國家發展的首要隱憂。

藉這個場合，總統宣布將成立 「台馬氣候變遷調適應變基金」，這是一項重要的合作計畫，未來兩國將在綠能基礎建設、防災警示系統，以及人員的培訓上，有更多的交流合作，共同建立「有韌性的調適應變體系」。

總統說，這次柯布亞的來訪，也是一趟生態永續之行，將參訪台灣的綠能產業及防災機構。在這次訪問期間，兩國也會完成「台馬農業合作協定」的修訂，將農業合作計畫進一步拓展到馬紹爾群島的外島，讓兩國的糧食安全合作，提升到新階段。

總統表示，「永續南島‧攜手共好」是一直秉持的精神。在這裡，她要恭喜馬紹爾群島取得今年「南島民族論壇」的主辦權。期待台灣可以和其他太平洋島國，共同參與盛會，持續把彼此豐富的文化經驗分享出去。未來，台灣也會和馬紹爾群島攜手努力，為兩國的永續發展，打下穩固的基礎，也一起為全球的進步繁榮，做出更多的貢獻。

隨後，柯布亞致詞時表示，台灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，對於兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪。此次來訪，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於台灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞稱許台灣人民在COVID-19疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻。稍晚，他會交付蔡總統一份馬紹爾群島共和國政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣2300萬人民排除在外的不當舉措。

最後，柯布亞以中文向蔡總統說「謝謝你」，並感謝台灣政府與人民對訪問團的歡迎與款待，他也相當期盼今日後續的雙邊對話，並期盼與台灣進一步深化兩國間的邦誼。

訪問團成員尚包括馬紹爾群島外交暨貿易部長粘瑞（Casten N. Nemra）伉儷、參議員貝將（Joe Bejang）伉儷等，由外交部長吳釗燮、駐馬紹爾群島共和國大使蕭勝中及馬紹爾群島共和國駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema）陪同晉見蔡總統。（編輯：黃國倫）1110322