蔡總統軍禮歡迎 馬紹爾總統：讓台灣平等加入萬國

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷所率訪問團，盼兩國關係更緊密。柯布亞敦促理念相近的國家，堅守民主治理原則，是時候給予台灣應有的地位，讓台灣平等地加入萬國之列。

軍禮歡迎儀式上午在總統府前廣場舉行，典禮開始，首先施放21響禮炮，隨後，演奏馬紹爾群島共和國及中華民國國歌，接著由蔡總統陪同柯布亞視察三軍儀隊。

蔡總統致詞指出，這是她上任以來第一次接待馬紹爾群島共和國總統，從兩年前，柯布亞（David Kabua）總統上任以來，台灣與馬紹爾群島共和國一直共同對抗疫情挑戰，這一次柯布亞總統在執政後首度率團訪問台灣，也是在全球疫情爆發以來，第一位到台灣進行國是訪問的太平洋友邦國家元首。

總統代表台灣人民與政府向柯布亞總統伉儷以及訪賓表達最誠摯的歡迎。

總統說，回顧1998年中華民國與馬紹爾群島共和國建交至今，儘管國際情勢變動劇烈，兩國始終相互扶持，克服各種挑戰，也持續在各領域深化合作，累積豐碩成果。

總統表示，相信透過柯布亞總統來訪，兩國關係將更加緊密，也能促使雙方更多的合作交流，總統預祝國是訪問圓滿順利。

柯布亞致詞感謝蔡總統與中華民國政府熱烈歡迎與誠摯款待，他說，這次訪台是他第一趟海外官方出訪，很高興也很榮幸能夠來到蔡總統的美麗國家，尤其正逢農曆虎年，在這個大吉大利的一年裡必定會宏圖大展、欣欣向榮。

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柯布亞說，此次來訪，他十分有信心，兩國獨特的邦誼必將持續大放異彩，在國際局勢瞬息萬變、充滿挑戰的今日，「我們民主國家更應團結一致」。基於此精神，他敦促其他共享自由民主理念相近的國家，堅守民主治理原則，台灣作為繁榮、和平、進步又耀眼的國家，是時候給予台灣應有的地位，讓台灣平等地加入萬國之列。

他也藉此機會向蔡總統及中華民國台灣政府重申，馬紹爾共和國對於兩國之間強化邦誼的決心堅定不移，感謝總統及中華民國台灣政府對訪問團的熱烈歡迎，並以中文「謝謝」表達感謝。（編輯：郭無患）1110322