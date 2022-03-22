蘇貞昌備詢脫口罩示笑臉 強調有錯會認、自我精進

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國民黨立委鄭正鈐22日在立法院會質詢，要求行政院長蘇貞昌（左）針對日前答詢不當言行道歉，對此蘇貞昌特別脫下口罩微笑表示善意。右為經濟部長王美花。中央社記者王騰毅攝 111年3月22日

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（中央社記者郭建伸台北22日電）國民黨立委鄭正鈐今天在立法院會質詢說，行政院長蘇貞昌時常辱罵國會議員，應勇於認錯，並為失格言行向立法院致歉。蘇貞昌回應時則脫下口罩，表示自己今天「笑笑」，並說不但有錯會認，還會自我精進。

立法院今天繼續進行施政總質詢。由於國民黨立委蔣萬安就停電問題與蘇貞昌數度交鋒，國民黨立委鄭正鈐今天質詢時再度問蘇貞昌，是否願意承諾未來不會發生大停電。

蘇貞昌說，過去一年跳電3000次，現在1年1000多次，如果還發生全面停電，他會要求最快時間復電，並查明原因追究責任，表示這不是用承諾兩字。鄭正鈐說，他認為經濟部長王美花都比蘇貞昌「有guts（膽識）」，在委員會備詢實問實答。

話鋒一轉，鄭正鈐指出，蘇貞昌稱現在不是把官員當狗罵的時代，但蘇貞昌已將辱罵國會議員當成行政院長日常，甚至他之前問2019年北京清華大學副校長來台是否合法申請，不僅不回答也說「吵死了」，質疑這就是蘇貞昌對國會議員的態度。

蘇貞昌回應，他今天沒有罵任何人，且一件件事情都講得很清楚，並提到他上次罵鄭正鈐「小偷行為、暴力份子」，是因為鄭正鈐在他施政報告時潑水。

鄭正鈐表示，那只是議事杯葛動作，以前民進黨當在野黨不也這麼做；此外他發現「蘇式詢答」有3招，第一是問東答西、顧左右而言他，第二是反質詢，第三則是對國會議員咆哮。

蘇貞昌此時則將口罩脫下，表示今天都「笑笑」。

鄭正鈐說，他知道蘇貞昌向媒體說要學習忍耐，但他認為蘇貞昌還要學勇於認錯，並對失格的態度及言行，能夠對立法院道歉。

蘇貞昌說，他不但有錯會認，還會自我要求精進，所以他才說要學習忍耐，而立法院長游錫堃當天已回應他的備詢沒有超過質詢範圍。（編輯：翟思嘉）1110322