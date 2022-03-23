徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 羅智強：國民黨應道歉

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨考紀會對外透露，檢舉中常委傅崐萁賄選的是台北市議員徐巧芯，引發討論，國民黨副秘書長羅智強今天建議國民黨應向徐巧芯道歉，考紀會主委李貴敏說，對於黨內的批評與指教，都虛心接受。

國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會21日再度開會邀被檢舉人說明，考紀會主委李貴敏在會後受訪說明進度時，也說出傅崐萁是徐巧芯檢舉的。

羅智強今天上午透過臉書表示，徐巧芯委屈了，誠懇建議國民黨，向徐巧芯道歉；這麼多年來，徐巧芯是國民黨內最有戰力、最敢言也最有正義感的戰將。

羅智強說，這一次中常委選舉的賄選風波，他走遍台灣，人人皆罵，可以理解國民黨講求證據的謹慎態度，也因此國民黨必須接到證據才能夠進行考紀程序。然而，徐巧芯有勇氣「具名檢舉」，在國民黨長期和稀泥的文化裡，這需要多大的正義感，但不具名檢舉，國民黨不受理；具名檢舉，竟然公布徐巧芯的名字。

羅智強指出，希望這是一個程序上的疏漏，但即便是程序上的疏漏，國民黨也欠徐巧芯一個道歉。徐巧芯是國民黨非常珍貴的資產，在低迷的氛圍下，還有徐巧芯願意當烏鴉，國民黨該感到慶幸、該謝謝徐巧芯。

李貴敏接受中央社記者訪問時表示，對於黨內的批評與指教，她都虛心接受；她肯定徐巧芯在收到黨代表的檢舉內容後，勇於具名提供給考紀會，是位女漢子。

徐巧芯則說，謝謝李貴敏對她的稱讚，但不是每一個檢舉者都是勇敢的，國民黨黨章之所以要訂定保護檢舉者的條文，就是為了讓會害怕的人，也可以安心表達意見。

徐巧芯表示，她雖沒有要為自己被公開出來的事情，苛責任何人的意思，但也會擔心這樣的事情，影響未來其他人向黨部表達意見的意願，希望黨部未來辦事還是可以遵照黨的章程規定，會比較沒有爭議。（編輯：黃國倫）1110323