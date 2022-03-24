改善物價高漲 民眾黨團：為員工加薪企業可抵稅

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（中央社記者范正祥台北24日電）物價上漲壓力大，台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，提出改善物價高漲「解方」。黨團總召邱臣遠呼籲，政府應善用現有法規，企業為本國籍員工加薪，可折抵當年營利事業所得稅，讓企業和勞工共創雙贏。

邱臣遠表示，因應物價高漲，政府除了「降稅、強行壓低商品價格、道德勸說業者不漲價」之外，現行制度中其實就有改善物價高漲的解方，政府應該予以善用。

他說，譬如可以適用中小企業發展條例第36條之2規定，在行政院發布失業率連續6個月高於一定數值下，企業為本國籍員工加薪，可折抵當年營利事業所得稅。

共同出席記者會的民眾黨立委高虹安認為，如果政府能夠加強推廣落實中小企業發展條例中的「加薪抵稅」，調薪的中小企業比率達到30%，或許也並非不可能。

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高虹安指出，以中小企業發展條例2015年修法時，經濟部「稅式支出評估報告」計算方式，就算只有10%中小企業響應加薪，也可為基層員工增加至少共新台幣47.4億元薪資收入，創造27.38億元民間消費，企業也能從勞工消費增加中，獲得更多營收。

部分民眾黨地方民代與參選人今天也出席記者會，共同呼籲政府應儘快盤點並落實現有能為勞工加薪的法規，透過政策獎勵企業加薪抵稅，減輕物價高漲痛苦。（編輯：蘇志宗）1110324