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民進黨選對會同意 江聰淵選宜蘭蔡培慧戰南投

2022/3/24 19:38
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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨選對會今天開會，一致同意，建議徵召宜蘭市長江聰淵為宜蘭縣長候選人、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧為南投縣長候選人，並提交中執會進行徵召提名作業；民進黨預計30日召開中執會處理徵召案。

民進黨選舉對策委員會今天傍晚召開會議，黨主席蔡英文在會中表示，當前烏克蘭局勢仍持續緊張，牽動國際及國內政經局勢發展，執政團隊仍是以穩健推動國政，守護國家安全為首要工作。

面對年底九合一選舉，蔡英文說，民進黨仍是要以穩健執政為基礎，按部就班進行提名作業，爭取更多人民認同和支持。

民進黨選對會今天也一致同意，建議徵召江聰淵為宜蘭縣長候選人、蔡培慧為南投縣長候選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

此外，選對會針對苗栗縣長提名成立苗栗縣長徵詢協調小組，由洪耀福擔任召集人，成員包括高志鵬、劉維鈞。

至於後續尚未提名的直轄市長提名人選，包括，台北市、新北市、桃園市、台中市，由黨主席暨選對會成員進行徵詢協調作業。今天會議除高雄市長陳其邁請假外，其餘選對會成員都出席。（編輯：謝佳珍）1110324

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