民進黨同意徵召選南投縣長 蔡培慧有信心帶領前進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）民進黨選對會今天開會建議徵召行政院中服執行長蔡培慧參選南投縣長，蔡培慧晚間表示，她兼備立法、行政、學術專業、民間機構工作經驗，有信心在政策與實務帶領南投昂首前進。

民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉10日就南投縣長有意參選人行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡進行徵詢並達共識，由中央黨部民調中心執行民調，但陳紀衡19日決定退選，支持蔡培慧代表民進黨選南投縣長。

民進黨選對會今天開會，一致同意，建議徵召宜蘭市長江聰淵為宜蘭縣長候選人、蔡培慧為南投縣長候選人，並提交中執會進行徵召提名作業，民進黨預計30日召開中執會處理徵召案。

蔡培慧晚間透過訊息回應媒體訪問表示，黨主席蔡英文今天傍晚在選對會發布，由民調勝出的蔡培慧代表民進黨參選南投縣長；2022年唯一支持蔡培慧，是民進黨同志一致目標，南投要轉型、要升級、要轉運。

蔡培慧說，她出身南投農家，深深了解南投人的需求，幾年前，親人朋友對她說「我想帶老婆、小孩回鄉陪父母」、「我希望從事農產加工，不知道怎麼開始」、「我擔心小孩的教育跟不跟得上都市」、「我們想要運動場地、青少年想要一個極限運動場、孩子想要共融探索的公園」等，這些話，她都放心中。

蔡培慧表示，現在有個機會可望改變，她告訴南投鄉親朋友，一起幫南投轉運；她兼備立法、行政、學術專業、民間機構的工作經驗，有信心在政策與實務能力帶領南投昂首前進。（編輯：黃世雅）1110324