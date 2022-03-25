特戰兵陳情未領戰鬥個裝 參與456公里行軍感謝關心

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（中央社記者游凱翔新竹25日電）近期有特戰官兵寫信向總統蔡英文陳情，指入伍兩年未領戰鬥個裝，傳出這名官兵今天也參與全長456公里的特戰行軍，航特部證實此事，並指出，他現在最希望能一起完成行軍，也向外界轉達謝謝關心。

為強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第五營於15日至4月1日（18天），執行今年上半年「戰術任務訓練（行軍）」，全程橫跨新北、桃、竹、苗4個縣市、23鄉鎮，共456公里，今天進入第10天、累計234公里，並於新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練。

由於近期有服役於陸軍特戰單位的志願役士兵，寫信向總統蔡英文陳情，指已入伍兩年卻還沒有戰鬥個裝，但教召官兵卻有新裝備，消息在社群媒體曝光後，引起網友討論，且傳出這名官兵也有參與此次行軍訓練。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任王俊傑少將接受媒體訪問時證實此事，並指出，陸軍的戰鬥個裝撥補都有優先順序，而特戰單位是優先撥補的單位，在民國107年就全面換發新式戰鬥個裝，但後面有新進特戰官兵，所以這些人員現在使用的是離退人員所繳回的堪品，後續會依順序換發全新裝備。

王俊傑也說，這名官兵也表達自己陳情的問題得到解決，且單位長官也向他說明清楚，因此他現在最希望的就是能夠一起完成戰術行軍，並向外界轉達「謝謝大家的關心」。

陸軍司令部18日也發布新聞稿指出，戰鬥個裝籌補規劃是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算委軍備局生產、依序換裝，預計113年完成撥發。（編輯：林興盟）1110325