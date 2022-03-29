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首頁 / 政治

蓬佩奧籲美承認台灣獨立 外交部：尊重個人看法

2022/3/29 12:14
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（中央社記者黃雅詩台北29日電）前美國國務卿蓬佩奧日前在訪問中呼籲美國政府承認台灣獨立，外交部表示珍惜蓬佩奧對台灣長年的堅定友誼，感謝他在任內對深化台美關係的貢獻，但對於他演說的內容與看法，因蓬佩奧已卸任，表達的是個人看法，外交部對內容沒有進一步評論，尊重他個人看法。

蓬佩奧（Mike Pompeo）28日在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）播出的訪談中表示，烏克蘭例子顯示處於中間模糊地帶非常危險。美應承認台灣是獨立國家，因清晰能降低風險；美方也應助台鞏固區域盟友關係，建立集體安全共識。

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外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，外交部注意到相關報導，外交部非常感謝、珍惜蓬佩奧對台灣長年的友誼，但對他個人意見的內容尊重不評論。

歐江安表示，蓬佩奧日前來台是很重要的一次訪問，台美關係一直穩健發展，台灣議題在美國獲得跨黨派共識支持，台灣會在堅定友好基礎上深化與美國的合作，致力推動台美實質關係發展。（編輯：趙蔚蘭）1110329

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