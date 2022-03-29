中國抖音小紅書文化統戰？連勝文：台灣大眾沒那麼弱智

（中央社記者劉冠廷台北29日電）中國抖音遭質疑對台灣發動文化統戰，國民黨副主席連勝文今天說，陸劇拍得好也就只是戲劇，古裝劇要怎麼統戰現代人，這聽起來有點天方夜譚、想太多，台灣社會大眾沒有那麼弱智。

有立委質疑中國抖音、小紅書等APP對台灣發動認知作戰、文化統戰，連勝文今天在出席國民黨智庫舉辦「青年大進擊」座談會時受訪表示，若抖音、小紅書等APP的內容不好笑、不好看，恐怕也沒什麼人要看，他觀賞抖音，都是與音樂、舞蹈、體育籃球有關的，或是聽一些新的流行歌曲，台灣的社會大眾沒有那麼弱智，真正弱智的是民進黨才會怕。

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他認為，如果台灣各方面的很健全，不是像現在這樣的民主獨裁，是個開放進步的社會，有什麼好擔心共產黨來統戰。

談到18歲公民權修憲案的公民複決，是否綁年底地方選舉，連勝文說，他在國民黨智庫工作時就主張18歲公民權，但民進黨不是已否決公投綁大選了，現在又要綁大選，那之前是在做什麼，是不是把大家耍得團團轉；早知道要公投綁大選，那當初何必反對。這問題不應由國民黨回答，是應該民進黨來回答比較對。（編輯：黃國倫）1110329