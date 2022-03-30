民眾黨邀馬政府時代閣員黃玉振 任諮詢顧問

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（中央社記者郭建伸台北30日電）台灣民眾黨今天中午召開中央委員會，通過原住民事務委員會主委由退役將領陳金龍出任，並通過新一波公職人員參選名單。

至於媒體報導，擬延攬客委會前主委黃玉振任職諮詢顧問，並未列入今天議程。擬出任客家發展委員會主委的立委賴香伶受訪表示，她有邀請黃玉振擔任客家發展委員會諮詢顧問，而黃玉振沒有拒絕。

聯合新聞網今天報導，民眾黨原住民事務委員會主委由陳金龍出任，客家發展委員會由立委賴香伶擔任主委，並延攬馬政府時期客委會主委黃玉振為諮詢顧問。

台灣民眾黨文宣部主任許甫受訪時證實，中央委員會今天通過原住民事務委員會由退役將領陳金龍出任，但客家發展委員會一案未列今日討論議程。

賴香伶受訪時表示，她日前提出客家語言發展法草案後，黃玉振感受到民眾黨有用心耕耘客家領域，因此才進一步接觸；由於民眾黨4月30日擬成立客家發展委員會，她則邀請黃玉振擔任諮詢顧問。

至於黃玉振是否接受邀請並且入黨，賴香伶解釋，黃玉振沒有拒絕，而特種委員會顧問是在領域內有經驗或特殊專業，協助拓展並深化影響力，黨籍與否不是考慮前提，「願意加入（黨）當然更好」

此外，民眾黨中央委員會今天中通過新一波議員提名名單，包含新北市第6選區王如意、桃園市第9選區張清俊、南投縣第1選區簡千翔、新竹市第1選區宋品瑩、高雄市第5選區陳惠君、高雄市第9選區陳妙真，合計共6人。

民眾黨中央委員會今天也通過3位里長參選人名單，則是有高雄市旗津區安順里王奕智、鼓山區龍子里曾偉修、鼓山區厚生里賴竑嘉。

張清俊曾任媒體記者，目前是民眾黨發言人；王如意則擔任過空服員，兩人下午在記者會亮相。張清俊說，楊梅區4席議員都已經超過50歲，地方需要更理解青壯世代的民意代表，未來他將全力尋求選民認同。（編輯：蘇龍麒）1110330