賴清德：與第一線社工站一起 建立完善社會安全網

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（中央社記者溫貴香台北30日電）副總統賴清德今天出席全國社會工作專業人員表揚典禮，肯定社工人員貢獻，並表示政府與第一線社工人員站在一起，將持續推動政策、投入經費，期盼社工與政府共同奮鬥，讓社會安全網更加完善。

副總統賴清德下午出席「111年全國社會工作專業人員表揚典禮」致詞時表示，4月2日是全國社工日，他非常高興受邀出席表揚典禮，除了要代表總統蔡英文感謝並恭喜在社會安全網第一線的所有獲獎人員，也要祝福大家佳節快樂。

副總統說，社工工作充滿挑戰，不僅要具備專業，而且要有熱忱。今天獲獎的每一位社工，在第一線工作都超過5年以上，大家的熱忱、愛心，還有積極投入的精神，令人感佩。

副總統提到，在他擔任台南市長任內，台南市發生大地震，當時社工人員幫助很多失去親人及受到衝擊的家庭；後來發生的花蓮地震及高雄氣爆等，社工人員也都站在第一線，在各地幫助民眾，他要表達由衷的敬佩與感謝之意。

談及今年榮獲特殊貢獻獎得主前內政部社會司長邱汝娜，副總統說，邱汝娜大學畢業後即投入社工工作，迄今已將近50年。早年她在省政府工作時，建立了社工制度，以專業服務費聘用社工人員，並建立社會對於社工人員的敬重。

他表示，邱汝娜長期投入偏遠地區，尤其是原住民部落的社會工作，獲得特殊貢獻獎可以說是實至名歸。

副總統認為，隨著社會越來越進步，社工的工作會越來越辛苦。希望能透過制度及結合社工力量，共同協助社會上需要幫助的人。因此，政府持續推動政策，期盼能減少社工師的工作負擔、提高待遇，並建立一套公正、合理的晉階評核機制，就是希望讓社工都能留在社福領域和政府共同奮鬥，讓社會安全網更加完善。

為了強化社會安全網，副總統表示，在他擔任行政院長任內，政府推出「強化社會安全網第一期計畫」，並請行政院政務委員林萬億及衛福部成立中央督導考評政策中心，協助地方政府落實與推動，3年投入近70億元，增聘約3000多名社工人員。

副總統表示，蘇貞昌接任行政院長後，也對外公布第二期計畫，讓規模更大、範圍更廣。他希望社工人員都能了解，政府和他們站在一起，也期盼大家能共同為台灣社會需要幫助的人繼續努力。

包括林萬億、衛生福利部次長李麗芬及民進黨立委吳玉琴等人也出席這項活動。（編輯：黃國倫）1110330

「111年全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」30日舉行，副總統賴清德（中）、行政院政務委員林萬億（右2）等人，一同進行「點亮驕傲」儀式。中央社記者謝佳璋攝 111年3月30日