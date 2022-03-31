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首頁 / 政治

200位美眾議員籲印太經濟架構納台灣 外交部感謝

2022/3/31 13:50
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（中央社記者葉素萍台北31日電）200位跨黨派美國眾議員聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。外交部今天表示誠摯感謝，並指出，將繼續與國內經貿相關部會密切配合，進一步加強與美國的雙邊經貿夥伴關係。

由美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）和康諾里（Gerry Connolly）發起的信函，共獲196位跨黨派眾議員連署支持，寄送給商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

議員們在信中表示，台灣是印太區域重要經濟體，他們強烈認為台灣應受邀參與美國將推出的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

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外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安對美國聯邦眾議院200位跨黨派議員力挺台灣參與IPEF，表達誠摯感謝。

歐江安說，台灣一向積極參與印太區域經貿事務，並致力深化與美國等區域內理念相近夥伴的經貿連結。外交部會繼續與國內經貿相關部會密切配合，進一步加強與美國的雙邊經貿夥伴關係，並積極推動參與區域內重要經貿機制與對話，維護以規則為基礎的區域經貿秩（編輯：郭無患）1110331

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