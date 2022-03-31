政院提修法 農會選舉賄選最高處7年徒刑罰1000萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北31日電）為端正農會選風，行政院會今天通過「農會法」部分條文修正草案，農會選舉賄選未來可處3年以上、7年以下有期徒刑，並併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金；草案將送立院審議。

行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時指出，行政院長蘇貞昌會中說，修法是為端正農會選風、強化農會自治、維護農會會務正常推動、增進農會員工素質、擴大農漁合作投資，將有助農會朝專業化的方向升級轉型，對落實保障農民權益、促進農業經濟發展均有相當助益。

根據農委會報告，農會因深入農村，任務多元而複雜、會員人數眾多，歷屆選舉競爭激烈，不乏有金錢暴力等不法行為介入，影響選舉風氣，為遏止部分農會選舉賄選歪風，因此提出農會法部分條文修正草案，草案將送立法院審議。

草案這次將刑度、罰金雙提高，目前農會選舉賄選處以3年以下有期徒刑，得併科新台幣9萬元以下罰金，草案將刑度提高為3年以上、7年以下有期徒刑，可併科100萬元以上1000萬元以下罰金；預備犯者則處1年以下有期徒刑

針對上述罰則，草案也增訂處罰對象，包含具有選舉權人資格、具候選人資格、具理事候選人資格、參與候聘登記人或具候聘登記資格者。

而為避免農會統一考試常遭檢舉作業不公、內定或家族壟斷排外、面談與筆試分數比例不當等情事，草案這次規範，農會統一考試及聘任職員訓練，應由中央主管機關督導農會辦理，相關考訓資格、作業流程、科目計分基準等也由中央主管機關定之。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

草案其餘重點包含，各級農會為辦理農會事務等而為重大投資事項者，得由5個以上農會、漁會依公司法規定，共同投資組織股份有限公司；增訂強化農會理、監事會議的運作機制；並明定總幹事代理順位。

另外，農委會在農會法草案預告期間，曾欲增列1/3官派專業理事，引發討論。行政院發言人羅秉成則說，農委會在草案預告期間有官派理事的條文，但相關意見仍須有共識，因此草案送政院時就已刪除相關條文，此次修法主要以端正選風為重。（編輯：林興盟）1110331