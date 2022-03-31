受邀歸隊常互動 陳建仁任小英之友會榮譽總會長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北31日電）小英之友會全國總會今天舉行年度聚會，前副總統陳建仁被推舉擔任小英之友會全國總會榮譽總會長；英系人士說，陳建仁卸任副總統後，比較少跟小英之友會互動，大家很懷念他，此時邀請歸隊，是希望能繼續多跟小英之友會互動。

小英之友會全國總會總會長顏志發今天邀集各縣市小英之友會總會長、理監事、顧問等要角舉行年度聚會，總統蔡英文與會，陳建仁到場接受小英之友會全國總會榮譽總會長聘書。

英系人士會後指出，從2015年、2016年，陳建仁擔任副總統候選人開始，跟小英之友會就有互動；卸任副總統後，陳建仁比較少跟小英之友會互動，大家很懷念他，此時邀請陳建仁擔任榮譽總會長，「是讓他歸隊的意思」，請他繼續多跟小英之友會互動。

不過，陳建仁先前加入民進黨，引起各界揣測是否與2022或2024選舉有關。英系人士表示，今天會中都沒有人提到陳建仁要選什麼，現場也沒有人這樣喊，外界不必過度解讀。

另外，與會人士轉述，蔡總統今天出席小英之友會活動時提到，以前國際媒體對台灣報導很少，這幾年，國際媒體對台灣的報導非常多，每天報紙的簡報都是一疊；蔡總統覺得，台灣的表現被看到，其中很重要原因是有小英之友會的幫忙、給她最大的支持，她很感謝。

與會人士轉述說，蔡總統也提到，任期剩下2年，每天都在算還有哪些事想要做、要加快完成，因為都在拚進度，可能很多人覺得她很煩；但她還是希望，在任內盡量把所有希望完成的事情都完成，希望大家一起幫忙。

與會人士轉述，陳建仁致詞時，推崇蔡總統2016年以來的表現，讓台灣被世界看到，有許多好成績，恭喜大家選了一個好的總統；正因為有小英之友會，讓蔡總統能夠執政，並且有這樣的表現。

另外，衛福部長陳時中、內政部長徐國勇晚間也與會。英系人士說，過去小英之友會活動，若時間允許，陳時中、徐國勇都會參加，陳時中在會中則提到台灣防疫情況，並請大家放心。

與會的「焦糖哥哥」陳嘉行則在臉書表示，陳時中在桌邊透露，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天晚間11時40分向他請假、無法繼續開會，原因竟是「必須回家洗衣服，髒衣服已經堆到再不洗，就沒衣服穿了」。

陳時中說，他對羅一鈞很抱歉，一位公務員竟然必須到晚上11時40分，都還得跟他請假，才能回家處理自己的事情。（編輯：林克倫）1110331