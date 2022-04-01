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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭12/300

人道援助烏克蘭 印尼勿加泗台商會捐款26萬元

2022/4/1 19:06
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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）俄烏戰事延燒，印尼勿加泗台商會募集約新台幣26萬元響應外交部人道援助烏克蘭行動。勿加泗商會理事長林茂松表示，期盼善款對烏克蘭難民有所幫助，也希望戰事早日結束。

駐印尼代表處發布新聞稿表示，勿加泗（Bekasi）台商會響應外交部的人道援助烏克蘭難民行動，於3月5日至19日期間，鼓勵商會成員踴躍捐款協助烏克蘭難民，一共募得1億3500萬印尼盾（約新台幣26萬5226元），款項已匯入外交部透過財團法人賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶。

林茂松表示，對於飽受戰爭所苦的烏克蘭政府與人民深感同情，基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，希望善款能對流離失所的烏克蘭難民有所幫助，也期盼戰事早日結束，和平早日到來。

駐印尼代表陳忠也響應募捐活動，捐出1000萬印尼盾（約新台幣2萬元）。他說，印尼台商本於同理心及人道主義精神，以實際行動提供烏克蘭難民最及時的協助，這股善良力量十分珍貴，也令人感動。

代表處指出，勿加泗台商會於民國110年11月成立，是印尼最新、也是印尼第9個台商會組織。（編輯：馮昭）1110401

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