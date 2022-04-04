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屏東綠營初選黃金週 大咖齊聚相挺莊瑞雄

2022/4/4 13:18
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（中央社記者郭芷瑄屏東4日電）3日選前最後黃金週，投入民進黨屏東縣長初選的立委莊瑞雄邀請嘉義縣長翁章梁，立委陳明文、管碧玲、陳亭妃、吳玉琴、王美惠，以及台語天后詹雅雯接力站台，盼最後衝出高民調。

3日下午除了由台南市長黃偉哲陪同車隊掃街外，晚間屏東市玉皇宮的造勢活動更是擠進1萬人。翁章梁在造勢晚會上表示，屏東從行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全、前農委會主委曹啟鴻、潘孟安「一棒接一棒」，科學園區、高鐵都已來到屏東。下一棒最適合的就是莊瑞雄，莊一路用南部人的「氣口」與「感情」為總統蔡英文辯護，這種一直打拼改變命運的態度，一定可以帶領屏東走向未來，拜託屏東鄉親6日到8日接到民調電話「唯一支持莊瑞雄」。

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陳明文肯定莊瑞雄從政經歷完整，立法院表現有目共睹，幫助屏東爭取到許多預算，包括高鐵、科學園區都是他的努力下才有的重大建設，這也證明莊瑞雄有能力帶領屏東向前行，這次選戰大家一定要守住綠色屏東。

身體受病魔侵擾的詹雅雯昨晚強忍病痛出席造勢晚會。她說，兩人一樣都是一路打拼上來的庄腳囝仔，自己沒有特定政治立場，但深受莊「一生願望就是要回到故鄉打拼」理念感動，希望在場屏東鄉親支持骨力打拼的候選人。（編輯：孫承武）1110404

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