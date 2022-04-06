羅秉成：防疫穩健開放 絕對清零不切實際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）台灣防疫策略是要清零或是與疫共存備受關注，行政院發言人羅秉成今天表示，院長蘇貞昌已說要正常生活、積極防疫、穩健開放，此刻防疫目標是Omicron變異病毒株，若要絕對清零，不切實際。

羅秉成今天接受網路節目「齊有此理」專訪，回應防疫等時事議題。

對於雙北質疑政府要清零還是要與病毒共存，羅秉成舉德國社會學家韋伯（Max Weber）的話指出，政治有三件事，就是要有使命、熱情，且權衡分寸，他認為最難的就是拿捏權衡分寸、找到那個平衡點。

他說，清零或與疫共存是動態的發展，一旦決定清零，從邊境到境內管制都將轉嚴，比如硬封城，但台灣從來沒有封過，而目標如果是要經濟、生計跟防疫要兼顧的話，就得取得平衡。

羅秉成解釋，此一時彼一時，去年5月台灣將疫情警戒升為三級，但此刻防疫面對的是Omicron變異病毒株，策略相比去年面對Delta變異病毒株已有調整，若要絕對清零，不切實際。

他認為，近日本土案例單日新增200多例了，但這次大家安定感比去年好，主因就是Omicron傳染力高且快，但是重症非常低，99.8%以上都是輕症或是無症狀。

羅秉成也說，蘇貞昌近日已說明，就是要正常生活、積極防疫、穩健開放；而穩健開放不會突然解除邊境管制，因為確診數若像韓國一樣單日新增10萬的話，社會承受不起，醫療量能也將難以承受。

他表示，穩健開放過渡期要付出的成本跟代價大家心裡需有個底，但現在疫苗覆蓋率越高，醫療量能也足夠的話，其實不用太緊張。

羅秉成說，指揮中心非常謹慎處理每一個決定，指揮官陳時中也說，如果單日新增超過1500例的話，輕症確診者就會在家隔離，相關政策都有一定節奏。

至於台北市長柯文哲昨天受訪時自稱，比陳時中更懂防疫，引發討論。羅秉成則說，看人挑擔不吃力，地方很辛苦，但是中央也有中央的高度，掌握的資訊跟資源不盡然一致，決策是要適用於全國，不是只有台北市，應該要有同理心。

另外，主持人王時齊詢問羅秉成怎麼看待柯文哲與政治專業，他則表示，法律人有一句話，有原則就有例外，就把柯文哲當作例外吧。

至於是否參與新竹市長選舉，羅秉成則說，未有從事選舉工作的能量，再次表態沒有意願。（編輯：林興盟）1110406