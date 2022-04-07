民團籲：妨害性隱私被害人應獲影像下架保護令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北7日電）為讓犯罪被害保護令內容更加完善，民間犯罪被害人權益保障聯盟建議，犯罪被害人權益保障法應明定妨害性隱私及不實性影像罪的被害人，能夠獲得性影像不再被重製、散佈，以及要求相關網路平台下架的保護令內容。

行政院會3月通過犯罪被害人權益保障法修正草案，送立法院審議；民間團體今天召開記者會，希望納入被害人得自行聲請「犯罪被害保護令」等條文，讓改革更加完善。

民間犯罪被害人權益保障聯盟今天與立委吳玉琴、王婉諭、李貴敏、邱顯智等人共同舉行記者會，就相關議題提出建言。

聯盟肯定官方對於犯罪被害人權益保障的重視，但依目前官方版設計的「犯罪被害保護令」，僅法院得依職權或依檢察官的聲請，被害人無法自行聲請，建議應讓被害人能自行聲請，強化即時保護功能。

關於補償項目議題，聯盟指出，官方版是一次性給付，欠缺對被害人的長期支持，因此聯盟提出的民間版條文有「維持生活之定期給付」等內容，兼顧被害人需求及資源有效利用，也刪除將受刑人勞作金列為補償金來源等相關規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聯盟說，官方版的補償金審議組織設於檢察體系下，恐讓犯罪被害人有不溫暖的感受，聯盟提出的民間版是將審議組織回歸犯罪被害人權益保障協會，讓專業人員來做。

此外，聯盟指出，官方版針對被害人的隱私保護，明定主管機關認定有益於公共利益的情形，得「例外公布」被害人的隱私事項，這應有不妥，恐對被害人及其家屬的權利有負面影響，聯盟建議刪除。（編輯：郭無患）1110407