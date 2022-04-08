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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 政治

旅德指揮家黃稚尹獲頒玉山僑務獎章

2022/4/8 07:04（4/8 09:43 更新）
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僑委會副委員長徐佳青（右）6日頒發玉山僑務獎章給旅德指揮家黃稚尹（中）。中央社記者林育立柏林攝 111年4月8日
僑委會副委員長徐佳青（右）6日頒發玉山僑務獎章給旅德指揮家黃稚尹（中）。中央社記者林育立柏林攝 111年4月8日
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（中央社記者林育立柏林7日專電）僑委會副委員長徐佳青頒發玉山僑務獎章給旅德指揮家黃稚尹，表揚她對僑界的貢獻。黃稚尹日前才為烏克蘭義演獲熱烈迴響。

黃稚尹出身彰化，1994年赴柏林漢斯艾斯勒（Hanns Eisler）音樂院深造。畢業後，她在柏林近郊的音樂學校培育人才，由於學生在全國音樂比賽多次獲獎，2015年獲布蘭登堡邦（Brandenburg）總理頒發傑出音樂教師獎。

除了教鋼琴，黃稚尹也指揮樂團，經常率台灣音樂家在駐德代表處演出。她還發起慈善音樂會為烏克蘭戰火的犧牲者募款，這個月初在柏林附近的施特勞斯貝格（Strausberg）連演兩場，獲當地民眾熱烈迴響。

目前在歐洲訪問的僑務委員會副委員長徐佳青，6日在駐德代表處頒發玉山僑務專業獎章給黃稚尹，表揚她的音樂成就和對僑界的貢獻。

徐佳青表示，黃稚尹是第一位獲布蘭登堡邦傑出音樂教師獎的外國人，平時熱心僑務工作和協助台灣音樂家演出，對她的成就感到與有榮焉。

徐佳青未來幾天還將走訪巴黎、倫敦、布達佩斯等歐洲其他城市，拜訪各地僑團，預計20日返抵國門。（編輯：周永捷）1110408

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