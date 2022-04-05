頻道遭盜成俄文不雅詞 黃明志聲援烏克蘭反擊駭客[影]

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（中央社記者王心妤台北5日電）馬來西亞歌手黃明志擁有327萬人訂閱的YouTube頻道遭駭客入侵，名稱被改成俄文不雅詞。黃明志猜測駭客來自俄羅斯，他表態聲援烏克蘭，更反擊駭客：「我不在乎你是誰。」

黃明志曾唱紅「飆高音」、「漂向北方」、「泰國情哥」等歌曲，也積極跨界，曾與藝人王力宏、澎恰恰、黃秋生等人合作，日前與歌手陳芳語合作的「玻璃心」，被認為是在暗酸中國，掀起跨國討論，累積超過千萬點閱。頻道中，黃明志不只分享音樂作品，也會拍攝短片討論時事。

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對於YouTube帳戶被盜，在英國工作的黃明志今天在臉書錄影表示，頻道經營超過13年，因為被駭客入侵，心血全部消失。黃明志猜測帳號被改成俄語，駭客有可能來自俄羅斯，他刻意強調自己支持烏克蘭，更反擊駭客不如到英國見面講清楚。

黃明志經紀人表示，目前只知道帳號被駭，YouTube官方尚未回應，正在處理中。（編輯：張雅淨）1110405