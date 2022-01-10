黃明志虎年新歌盼走出疫情 2021遺憾微博被關[影]

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影片來源：Namewee

（中央社記者葉冠吟台北10日電）馬來西亞創作鬼才黃明志從6年前開始，每年都推出生肖新年歌曲，今年就為虎年打造「兩隻老虎」，盼大眾脫離口罩走出疫情夢魘，也吐露2021年最遺憾的事就是微博被關。

黃明志今天透過新聞稿分享，介紹新歌「兩隻老虎」，他指出，虎對大眾比較熟悉的肯定是兒歌「兩隻老虎」，所有小朋友都會唱，這次就改編這首兒歌為今年的新年歌，這是一首Hip Hop曲風新年歌。

他指出，「兩隻老虎」主要分享這2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大家都無法出門，很多事情和夢想都無法完成，只能透過網路和世界溝通，導致大家都一直躲在網路世界，希望在2022虎年一切都可以否極泰來，脫掉口罩走出疫情夢魘。

「兩隻老虎」MV也集結中國演員迪麗熱巴、前NBA球星姚明、北韓領導人金正恩、香港演員周潤發與美國隊長等明星臉齊聚。黃明志幽默表示，因為疫情關係本尊無法到場，因此他邀請各個領域最有代表性的明星臉參與演出，希望讓世界都可以看到，一起過虎年，讓MV錦上添花。

黃明志也盤點2021年經歷，他認為最扯的事，是與歌手陳芳語合作的「玻璃心」受到世界各國關注，發表至今已突破3800萬觀看次數。他表示，當時候推出「玻璃心」時沒想那麼多，只是想寫首好玩的歌曲，竟然還上了聯合國的網站。

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不過「玻璃心」被許多中國網友視為是辱華歌曲，黃明志和陳芳語的中國社群平台微博意外被消失，成為黃明志去年最遺憾的事，他表示自己在中國有很多粉絲，「他們接下來要聽我的新作品會更麻煩、更艱難」。

而最有成就的，黃明志則認為是與中國歌手小花合唱的歌曲「墻外」，他發現網絡上世界各國華人給予這首歌曲的評價非常暖心，「一首歌可以讓大眾很和平的溝通，說明了音樂魔力真的是可以是無國界的，讓一首歌曲互相理解彼此真的很感動」。（編輯：方沛清）1110110

馬來西亞創作鬼才黃明志新歌「兩隻老虎」MV，集結中國演員迪麗熱巴、前NBA球星姚明、北韓領導人金正恩、香港演員周潤發與美國隊長等明星臉。（亞洲通文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日