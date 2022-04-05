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黃明志60億點擊YouTube被駭 玻璃心等MV全消失

2022/4/5 12:24（4/5 13:02 更新）
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歌手黃明志超過300萬人追蹤的YouTube頻道傳出被駭，「玻璃心」等所有正版MV都消失。（中央社檔案照片）
歌手黃明志超過300萬人追蹤的YouTube頻道傳出被駭，「玻璃心」等所有正版MV都消失。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北5日電）馬來西亞歌手黃明志擁有超過300萬人追蹤的YouTube頻道傳出被駭，「玻璃心」等所有正版MV都消失，粗估蒸發約60億點擊。經紀人表示處理中，希望請YouTube幫助回溯。

經紀人對中央社記者表示，目前已在處理中，粗估60億點擊的影片都消失了，希望YouTube能協助恢復之前的內容。

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大馬歌手黃明志不只擁有「飆高音」、「漂向北方」等多首經典歌曲，也積極跨界合作。之前與歌手陳芳語合作「玻璃心」，MV以粉紅色為主調拍攝，歌詞被認為在暗酸中國，歌曲上架後，作品在中國的QQ音樂、網易音樂雲、酷我音樂、騰訊視頻等平台遭到下架，兩人微博帳號也被消失，但在YouTubeb仍獲得超過千萬的點擊率。

黃明志不只在頻道分享音樂作品，也會拍攝短片討論時事。黃明志創頻道至今超過10年，累積近千支影片，已有327萬人訂閱，但帳戶被盜後，點進頻道已顯示沒有影片，名稱則是被改成俄語帳號。（編輯：孫承武）1110405

黃明志YouTube頻道傳出被駭，帳戶名稱被改成俄語。（圖取自黃明志YouTube頻道網頁youtube.com）
黃明志YouTube頻道傳出被駭，帳戶名稱被改成俄語。（圖取自黃明志YouTube頻道網頁youtube.com）
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