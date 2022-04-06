黃明志戰勝駭客奪回YouTube帳號 直呼正義必勝

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（中央社記者王心妤台北6日電）馬來西亞歌手黃明志YouTube帳號日前被駭，60億點擊的影片全部消失。他今天稍早強調會盡一切方式拿回帳號且正義必勝，下午則發文宣告帳號已成功恢復，並強調會繼續戰鬥。

黃明志曾唱紅「飆高音」、「漂向北方」、「泰國情哥」等歌曲，去年與歌手陳芳語合作的「玻璃心」，被認為是在暗酸中國，掀起跨國討論，累積超過千萬點閱。YouTube個人頻道中，黃明志不只分享音樂作品，也會拍攝短片討論時事。

目前人在英國工作的黃明志稍早表示，雖然有網友不在乎他的13年心血付之一炬，但也有很多網友私訊和留言鼓勵。黃明志強調團隊會用盡辦法戰勝駭客，把帳號拿回來，「不為什麼，就是為了要給這些酸民難看，正義必勝！」

今天下午，黃明志再度貼文宣告已拿回YouTube帳號，他感謝每一位幫助過自己的人，尤其是YouTube台灣、馬來西亞和亞洲團隊，才讓頻道能夠被還原。

黃明志說：「最重要要感謝每一位在我們出事情的時候關心我們，鼓勵我們，支持著我們的朋友們。我們會繼續戰鬥！正義必勝！」文末則對酸民說：「抱歉讓你們失望了酸民們...」（編輯：張雅淨）1110406