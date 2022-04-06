黃明志頻道被駭稱不意外 正義必勝誓言奪回帳號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）馬來西亞歌手黃明志的YouTube頻道被駭，黃明志今天表示，推出「玻璃心」後就想過會有這天，這次看到有人酸、有人打氣的人情冷暖，他強調絕對會拿回帳號，因為正義必勝。

黃明志唱紅「飆高音」、「漂向北方」等經典歌曲，去年與歌手陳芳語合作「玻璃心」，歌詞被認為暗酸中國，作品在中國的QQ音樂、酷我音樂、騰訊視頻等平台遭到下架，兩人微博帳號也被消失，但在YouTube仍獲得破千萬點閱。

黃明志今天在臉書表示，收到帳號被駭的噩耗時雖有焦慮但滿冷靜的，因為想過這些年得罪太多人，「尤其去年推出『玻璃心』之後...所以今天YouTube帳號被入侵，老實說我沒有感到非常意外...」

黃明志說，自己雖然常諷刺時事，但從不會嘲笑別人的災難和落井下石，也不封鎖惡意中傷的留言，讓每個人都有發言的權利，「我也會有我做人的底線和我心中認為的善良。」

這次事件後，黃明志發現有網友嘲笑別人遇到挫折，也不在乎一個人畢生心血付之一炬的痛苦，「也完全不會去理會你幫過多少人，對國家和對社會做出多少貢獻。只因為你的立場跟他不一樣，或者說了他不中聽的話，他便可以在你跌倒的時候拚命把你踩死...」

黃明志特別感謝很多人私訊、留言鼓勵，或是一起想辦法，讓他意識到人在遭遇挫折時才會看清世間真正的善與惡。

黃明志表示，團隊一定會用盡辦法戰勝駭客，把帳號拿回來，「不為什麼，就是為了要給這些酸民難看，正義必勝！」（編輯：張雅淨）1110406