總統官邸居家隔離健康狀況良好 電話掌握政務推動

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文4日與家人餐敘，其中1人確診，總統因此在官邸居家隔離。總統府今天表示，總統健康狀況良好，上午8時起即透過電話掌握各項政務推動，醫療團隊也隨時掌握健康狀況。

另外，總統原訂將於12日接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」後續規劃，張惇涵表示，相關方案會與外交部及訪問團再進行溝通討論，如定案會適時說明。

總統府發言人張惇涵上午表示，總統健康狀況良好，一早8點多就開始透過電話聯繫，掌握各項政務推動進度，且醫療團隊都隨時掌握總統健康狀況，請大家放心。

張惇涵說明總統篩檢的狀況，總統於8日進行快篩及PCR檢測，結果皆為陰性。依照指揮中心3月17日公布的最新相關指引，總統於隔離期間，將在9日至11日之間再進行一次快篩，並於解除隔離的14日進行PCR檢驗。

他表示，總統在自主健康管理期間的16日和18日再進行兩次快篩。醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次，總統府也會適時對外說明。（編輯：郭無患）1110409