傳道歉後再酸賴香伶 柯文哲：爆料文化要改進

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台北市長柯文哲（右）以情緒用語批評黨內幹部，向立委賴香伶（左）道歉。圖為2019年兩人出席民眾黨不分區見面會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）民眾黨主席柯文哲因用情緒性用語批評黨內幹部向立委賴香伶道歉，卻傳出柯文哲事後酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」。柯文哲說，這個失言被爆料出去，爆料文化要改進。

柯文哲今天說，雖然罵人還是不對，但他以前罵人罵更兇，且這個失言被爆料出去，爆料文化還是要改進。

柯文哲表示，小黨的悲哀就是人手不夠，若是比較有規模的黨，被爆料出去就會啟動危機小組，調查清楚到底罵了什麼，並做好沙盤推演，賴香伶會怎麼說、柯文哲要怎麼回應。

柯文哲說，結果大家太忙，什麼都沒有做，賴香伶突然在臉書發文，他只好回應，完全沒有準備好，賴香伶要說這些他都不知道，這是小黨的窘境，沒事先套好招，「我們會努力改進」。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天下午出席市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，被媒體問及在中央委員會中暗酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」一事做回應。（編輯：李亨山）1110413