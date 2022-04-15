維護動物福利 民團及立委籲終止以活體動物當贈品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

時代力量立委陳椒華（右2）、民進黨立委吳思瑤（中）、民眾黨立委蔡壁如（左）、國民黨立委林奕華（左2）等人15日在立法院舉行記者會，呼籲以活體動物當遊戲贈品的行為應修法禁止。中央社記者吳家昇攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北15日電）民間團體今天與跨黨派立委聯合呼籲，以小鼠、兔子、鳥類等各種非犬貓寵物，當作遊戲贈品的行為，會造成動物緊迫、傷害，而且管理不易問題多，更是負面生命教育，應修法禁止。

農業委員會畜牧處動物保護科長鄭祝菁說，動保議題是社會進步的價值，因此任何對於提升國內各類動物福利的修法方向，農委會都保持支持的態度，只是在這中間，行政機關會針對利害關係人影響提出相對應的評估，而且就是因為農委會重視動物福利，才會成立寵物管理科。

社團法人台灣愛兔協會、台灣動物行政監督聯盟等動保團體，今天與民進黨立委吳思瑤、國民黨立委林奕華、時代力量立委陳椒華及台灣民眾黨立委蔡壁如在立法院召開記者會，主張終止以活體動物當贈品。

台灣動物行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，現行動物保護法第10條第3款雖明定，對動物不得有的行為，包括「以直接、間接賭博或其他不當目的，而有虐待動物之情事，進行動物交換或贈與」。

何宗勳接著說，然而在實務上，常因遊戲、娛樂無法歸類為「賭博」或「不當目的」，只要現場沒有明顯虐待動物行為或動物無明顯可見外傷，動保檢查往往難以落實。

吳思瑤在會中提到，過去有攤商以不人道的方式將動物作為遊戲贈品，卻無法開罰，這是法律的漏洞，因此她提出修法版本，將動物作為遊戲贈品等行為加以禁止。

林奕華說，一定要把法律的漏洞補起來，也希望行政院版的修法版本趕快送進立法院審議，如果這個會期或下會期還送不出來，立委就要主動排案，不能等行政院，因為保障動保權益不能等。

陳椒華指出，會努力推動修法，禁止把動物當作獎品，也應落實生命教育。

蔡壁如表示，對於動物保護上，還有很多要做的地方，在修法工作上，她會一步步的努力完善，同時也應加強下一代的生命教育。（編輯：黃國倫）1110415