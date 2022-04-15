更多編輯台推薦新聞：
COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
科技

治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北不跟、高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥
首頁 / 政治

美國會議員團訪台 共機6架次擾台西南ADIZ

2022/4/15 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國參眾兩院資深議員訪團今天上午晉見總統蔡英文，空軍晚上發布共機動態，6架次共機（4架次殲16機、2架次殲11機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨參議員波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）昨晚搭乘軍機抵台訪問；今天上午晉見總統蔡英文，下午會晤國防部長邱國正，傍晚搭機離台。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林克倫）1110415

延伸閱讀
3架共機擾台灣西南防空識別區4架殲16擾台西南ADIZ 空軍兵力應對4架共機小年夜擾台ADIZ 空軍派巡邏兵力應對
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載