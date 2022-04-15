美國會議員團訪台 共機6架次擾台西南ADIZ

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國參眾兩院資深議員訪團今天上午晉見總統蔡英文，空軍晚上發布共機動態，6架次共機（4架次殲16機、2架次殲11機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨籍參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨參議員波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）昨晚搭乘軍機抵台訪問；今天上午晉見總統蔡英文，下午會晤國防部長邱國正，傍晚搭機離台。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林克倫）1110415