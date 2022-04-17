民眾黨延攬退將陳金龍挖藍營牆腳？ 柯文哲：很正常

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（中央社記者陳俊華新北17日電）民眾黨延攬退役將領陳金龍出任原住民事務委員會主委，遭解讀為挖藍營牆腳。黨主席柯文哲今天說，台灣過去政治都是藍綠，作為新生政黨一定有藍、有綠，把原住民納入黨的組織很正常。

柯文哲、民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立委兼選戰小組召集人蔡壁如，今天均出席民眾黨原住民族事務委員會成立大會。

媒體詢問，民眾黨原住民族事務委員會主委由前總統馬英九任內晉升少將的陳金龍出任，被外界解讀是在挖國民黨牆腳。柯文哲則回應，民眾黨號稱多元、開放，把原住民納入黨的組織很正常；台灣過去政治都是藍綠，作為新生政黨一定有藍、有綠，超越藍綠不是消滅藍綠，而是包容藍綠。

此外，柯文哲致詞時說，原住民族本來就是台灣的主人，因為歷史因素、社會變遷，不可諱言地慢慢被邊緣化、變成弱勢族群。總統蔡英文曾在原住民日向原住民道歉，並在總統府設置原住民族歷史正義與轉型正義委員會，「但是好像沒有解決問題，抗議的人還是在抗議」。

柯文哲表示，「共融社會、國家治理」是民眾黨基本原則，以台北市執政經驗，注重族語教育、開放原住民據點、社會住宅也有5%留給原住民；在花博有攤位給原住民賣農產品，最近也在松菸販售原住民文創產品，要給他們實質幫忙，用務實態度幫助原住民安家立業。

柯文哲說，今天成立原住民族事務委員會，是向全國原民宣示，先「共容、共融」，最後才能「共榮」。他主張政策要由下而上，因為只有原住民族更了解原住民需要、想要什麼，民眾黨的原住民政策白皮書邀請大家一起來編寫，是從今天起要做的工作。（編輯：林淑媛）1110417