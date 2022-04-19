監院巡察運安會 盼除事故調查外應發揮預防功能

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（中央社記者陳俊華台北19日電）監察院18日邀運安會說明鐵道事故調查與改善情形，監委葉宜津說，運安會除落實重大運輸事故調查外，更應發揮「預防」功能；運安會主委楊宏智說，可透過大數據分析以防患未然。

監察院透過新聞稿指出，監察院長陳菊與交通及採購委員會召集人、監委葉宜津偕同監委等13人，18日以「鐵道運輸安全」為巡察主軸，首次採機關到院簡報方式，由國家運輸安全調查委員會說明「鐵道運輸安全事故調查分析與改善建議追蹤情形」。

會中監委提問，關切議題包括降低各機關運輸事故重複再犯比率、提升工作人員遵守交通運輸工具維修標準作業程序情形、調查過程中運安會與家屬的互動關係、強化跨機關橫向聯繫以有效督促台鐵改善、運用大數據的成效檢討等。

另外，也有監委關注運安會與其他主管監理機關分工及協調、調查報告與檢方起訴書意見不同時如何處理，以及普悠瑪事故中司機嚴重超速，與控制中心聯繫疏失的事故原因說明，還有施工便道的材質與安全性及設計安全等議題。

楊宏智表示，為有效降低事故重複發生率，可透過大數據分析以防患未然，並提報到行政院中跨部會找出解決方式，持續列管到問題改善為止。建議台鐵建立標準作業及維修設施檢查程序，未來台鐵如比照高鐵考訓用分離改革，將使駕駛員能更加熟悉執掌車輛的操作，降低事故發生率。

楊宏智說，檢調調查是追究法律責任，運安會則是找出事故發生原因與提出改善方式，雙方各自獨立行使職權並不衝突，檢調事實有不清楚部分，運安會資料可開放查詢，且檢調不能將運安會調查報告作為唯一證據。

楊宏智指出，有關案件調查職權分工，社會矚目重大事故由運安會調查，如果是行車異常事件則由鐵道局等機關瞭解；調查報告蒐集事實資料過程中，參考資料包含家屬意見，如對於調查進度與真相釐清有益，將併同納入參考。

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葉宜津說，截至111年3月底，運安會接獲鐵道事故通報案件1388件，遠高於航空、水路、公路等事故類型；鐵道事故20件立案調查，已完成13件，並提出121項鐵道運輸安全改善建議，至今相關機關沒有徹底有效改善，顯示鐵道運輸安全性不足問題。

葉宜津表示，期許運安會除落實重大運輸事故調查外，更應發揮「預防」功能，強化事故防制成效，敦促政府完善相關法規，針對運輸載具的潛在風險，提出安全改善建議，並積極追蹤機關各項改善作為，有效提升整體運輸安全環境。（編輯：翟思嘉）1110419