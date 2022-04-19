綠營高市黨部主委改選 協調由許智傑胞弟參選

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）民進黨高市黨部主委改選，為避免派系衝突，在市長陳其邁協調下，初步協調將由新系立委許智傑胞弟許智善參選。許智傑肯定胞弟能力，現任主委、湧言會立委趙天麟也表示接受協調結果。

民進黨高市黨部主委改選，昨天起領表登記至22日，預計5月22日選舉。截至今天中午尚未有人登記參選，但新系立委許智傑團隊昨天已前往領表。

新潮流與湧言會在民進黨高市議員初選競爭激烈，黨內知情人士表示，為避免派系衝突擴大，陳其邁已介入協調。今天傳出初步協調結果，新潮流與湧言會都同意不推派立委參選主委，將由許智善登記參選。

親近陳其邁人士對中央社記者表示，在陳其邁協調後，各方都同意不推派立委參選黨部主委，並認為市黨部應以年底大選為重，轉型為選舉機器，將以年底「市長連任、議會過半」為目標，共同支持許智善參選市黨部主委職務。

趙天麟今天接受中央社記者訪問證實此事，他說，謝謝市長協調，接受這個圓滿結果，將共推許智善擔任主委，未來市黨部將化身選舉機器全力輔選，力拚年底選舉「市長連任、議會過半」目標。

許智傑也對中央社記者證實表示，弟弟人緣好，有能力促成跨派系合作。他並預計下午4時30分要陪弟弟到民進黨高雄市黨部登記參選主委一職。

許智善是高雄市黨部前評委召集人，嫻熟黨務運作，也長期協助許智傑深耕地方。未來市黨部將跨派系組成輔選團隊，全力輔選市長及黨籍議員候選人。（編輯：謝雅竹）1110419