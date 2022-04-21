疫情升溫 國民黨提居家照護流程應再簡化等3主張

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）本土疫情持續升溫，國民黨今天針對居家照護提出3項主張，包括指揮中心對居家照護流程應再簡化、指引應更明確；中央應足量提供縣市政府快篩劑；及早盤點各地醫療運送量能，統籌規劃解決之道。

國民黨今天上午召開「全民防疫監督平台：居家照護亂象多、民眾只能自主應變」記者會，針對輕症、無症狀的確診者剛準備全台實施的「居家照護」政策，已產生諸如通報延誤、快篩試劑不足等亂象，提醒中央流行疫情指揮中心應儘速完成相關配套，並給予地方政府更多指引及協助，讓最重要的「輕症分流」制度更上軌道。

國民黨副秘書長王育敏表示，台灣邁向與病毒共存，染疫人數逐日暴增，指揮中心說要在一週內啟動確診居家照護，但外界質疑不但起步太慢，且配套不足，形同趕鴨子上架；面對迄今的居家隔離照護亂象，中央要求地方政府盡快辦理居家照護，卻未能相對提供應有的支援與進一步的明確指引。

王育敏表示，國民黨對於居家照護提出3項主張，包括中央疫情指揮中心對於居家照護流程應再簡化、指引應更明確；中央應足量提供縣市政府快篩劑，並研擬提供血氧機強化預警系統；以及鑑於染疫人數激增可能造成地方人力及未來醫療運送能量不足，中央應及早盤點各地醫療運送量能，統籌規劃解決之道。

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文傳會副主委黃子哲則在會中說，這波疫情使確診人數飆高，讓第一線防疫人員相當勞累，甚至有過勞的狀況。防疫人員也有可能染疫確診，他質疑指揮中心沒有完整配套。

與會的國民黨籍台北市議員徐弘庭表示，台灣疫情進入共存的狀況，但指揮中心到現在仍未給民眾基本的指引，要走向共存，快篩非常重要，政府將快篩試劑從販賣改為徵用，但徵用到現在並沒有派出來，首都台北也只拿到10多萬劑的快篩試劑，總統蔡英文昨天才說已緊急向國外採購1億劑，這代表指揮中心到現在對快篩試劑的量能，沒有掌握。（編輯：翟思嘉）1110421