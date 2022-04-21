外交部：中美國防部長通話內容 美已向台說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北21日電）中美國防部長昨天通話，中方公布內容指會談觸及台海議題。外交部今天表示，美方會後已依慣例向台灣說明，外交部對美中互動有充分即時掌握，但中國刻意凸顯台海議題討論，誤導扭曲美方發言立場，意在再度藉此對台發動認知作戰，民眾需特別注意。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，有關美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和的通話，美方已依慣例於事後向台灣說明通話情形，外交部對美中互動情形都有充分且即時的掌握。

外交部表示，中國國防部發布的聲明刻意凸顯對於台海議題的討論，並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場，意在透過這次對話再次對台發動認知作戰，外交部因此特別提醒民眾注意中國對類似對話後的習慣性操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對中國政府對中華民國主權的說法，以及中國軍方近日對台灣防空情報區的入侵與威脅，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣也不歸中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

歐江安指出，台美關係密切友好、互信深厚，溝通管道暢通，美國拜登政府一再重申對台灣承諾「堅若磐石」，外交部會密切關注美中高層互動與威權主義的擴張行徑，也會在台美緊密的夥伴關係基礎上，持續推動雙方合作，共同維護台海與區域的和平穩定。（編輯：蘇志宗）1110421