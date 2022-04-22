范雲控性騷擾假道歉真上訴 陳雪生：維護名譽

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（中央社記者范正祥台北22日電）立法院前年7月臨時會審查監察院人事案時引爆推擠衝突，國民黨立委陳雪生遭民進黨立委范雲提告騷擾判賠。范雲今天控訴陳雪生假道歉真上訴，繼續司法糾纏；陳雪生則說，維護名譽，上訴到底。

范雲今天於立法院中興大樓舉行記者會。范雲指出，她之前提告陳雪生性騷擾，民事、行政、刑事三案全勝，謝謝法官公正裁定，要陳雪生賠償新台幣8萬元，她當時也宣布，這筆錢將全數捐給婦女救援基金會，協助更多性騷擾被害人。

范雲控訴，陳雪生曾向她道歉，也承諾捐款10萬元給婦女團體，原以為此案終於能在今年1月就劃下句點，沒想到陳雪生「假道歉真上訴」，至今仍不願簽署和解書，甚至民事、行政、刑事三案都提起上訴，司法濫訴，繼續糾纏。她呼籲陳雪生，勇於面對錯誤，不要為了面子，浪費國家司法及行政資源繼續濫訴糾纏。

包括婦女團體全國聯合會、台北市婦女新知協會、性別平等教育協會在內等台灣婦女及性平團體今天派員出席范雲舉辦的記者會，呼籲一起努力推動性別平等。

對於范雲控訴，陳雪生今天回應中央社記者詢問時喊冤，表示自己沒有性騷擾意圖，也說立法院前年7月臨時會審查監察院人事案時引爆推擠衝突，當時是在進行議事攻防，朝野立委彼此推擠，他沒有性騷擾范雲，為了維護名譽，上訴到底。

陳雪生說，今天下午刑事庭二審開庭，他會爭取清白，努力說明。（編輯：蘇志宗）1110422