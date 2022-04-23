蕭美琴見證 俄亥俄州議會成立友台連線

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美國俄亥俄州議會20日宣布成立跨黨派「友台連線」，當地僑胞踴躍參與，和嘉賓在議會大廈合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年4月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）俄亥俄州議會20日在駐美代表蕭美琴、美國國會台灣連線共同主席夏波等人見證下成立「友台連線」，駐芝加哥辦事處轄區7州全數設有專注台灣事務的跨黨派議會團體。

蕭美琴、一向挺台的聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）及旅美僑胞近百人當天齊聚俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）的議會大廈新聞中心，一同見證獲俄州參眾兩會通過決議肯定的「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）成立。

俄州議會「友台連線」由橫跨共和、民主黨的9位參眾議會領袖創立，包括擔任共同主席的州眾議會代理議長金特（Tim Ginter）、州參議會民主黨黨鞭安東尼（Nickie Antonio）、州參議會中小企業委員會副主席藍恩（George Lang）及資深州眾議員歐布萊恩（Michael O'Brien）。

安東尼、歐布萊恩、州參議員尤克（Kenny Yuko）與魯利（Michael Rulli）、州眾議員克勞斯（Jon Cross）在記者會表示，俄州議會「友台連線」成立將有助台美共同維護民主、自由等共享價值及共同利益。

在此之前，伊利諾、威斯康辛、明尼蘇達、愛荷華、印第安納及密西根州議會都已成立「友台連線」。

蕭美琴重返母校歐柏林學院（Oberlin College）所在的俄州並於致詞時說，俄州議會成立「友台連線」展現對台灣的友好與支持。俄羅斯入侵烏克蘭對台灣及國際社會深具啟示，也就是台美等理念相近國家必須團結合作，才能遏止威權國家對世界和平與繁榮的威脅。

夏波表示，面對中國威脅，美國將堅定與台灣並肩合作，維護自由民主與共同利益。他鼓勵台美未來洽簽自由貿易協定（FTA），支持將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。

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駐芝加哥辦事處長姜森感謝俄州議會成立「友台連線」，期盼在經貿、教育等領域持續與俄州合作，強化民主陣營的連結與情誼。姜森呼應夏波，籲請各界支持台灣加入「印太經濟架構」。

為深化台灣與美國中西部各州經貿關係，駐芝加哥辦事處當天與俄亥俄州經濟發展廳等單位合辦第7場「美國中西部台美商業論壇」，探討創新與高科技供應鏈議題。蕭美琴與夏波等人出席，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）錄影致詞表達支持。（編輯：周永捷）1110423