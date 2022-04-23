副總統出席彰化高中80週年校慶 勉回饋社會

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（中央社記者賴于榛台北23日電）國立彰化高中今天舉辦80週年校慶，副總統賴清德到場勉勵學生尊重民主、發揮愛心、回饋社會。

彰化高中今天舉行80週年校慶慶祝大會，賴副總統到場勉勵學子，總統蔡英文也以錄影方式致詞。

總統說，彰中是極富有人文素養的學校，1990年代就成立台灣首個高中台灣文學社團，師生也曾發起募款，前往非洲友邦協助蓋水庫，讓國際看見台灣軟實力，更創立「國際馬拉拉獎」，表揚以行動改變世界的全球青年代表，鼓勵年輕人擁有正向且良善的力量。

總統指出，彰中可以說是將人權、文化、民主的價值，融入在學生的求學生涯當中，感謝歷任校長還有教職人員的努力與付出，讓彰中校友，在各行各業都有很多傑出表現，也有很好成就，對社會帶來很多貢獻。

賴副總統致詞時，肯定彰中校友在士農工商各個領域的傑出貢獻，包括宏碁集團創辦人施振榮董事長、執導相當知名的戲劇「我們與惡的距離」和「茶金」的林君陽導演及知名Podcast台灣通勤第一品牌創辦人李毅誠等。

副總統說，彰中有民主理念且重視生活教育，令人欽佩，例如今天表揚傑出校友的場地「雨賢館」，命名就是來自台灣民謠之父鄧雨賢。

副總統指出，歷史上「一府二鹿三艋舺」，彰化是非常重要的城市，有許多中小企業甚至是隱形冠軍，現在更是台灣因應氣候變遷，開發再生能源的風光大縣；彰中校友這幾10年來，是台灣中小企業非常重要的力量。

最後，副總統勉勵學生選擇有興趣的領域，全心全力投入，同時尊重民主、有民主的思維、有愛心、懂得回饋，就算遇到再大困難，都有辦法克服。（編輯：郭無患）1110423