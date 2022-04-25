立委提案賦予運安會調查軍機職權 初審無共識送協商

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（中央社記者郭建伸台北25日電）軍用航空器事故頻傳，立委提案要求運輸事故調查法中明訂的公務航空器，應包含軍用航空器，賦予運安會調查軍機事故職權。但運安會認為涉及軍事機密演訓，建議維持現行條文，初審無共識將保留送交協商。

立法院交通委員會今天邀請國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智列席報告業務概況，並審查立委提案的運輸事故調查法部分條文修正草案。

現行運輸事故調查法第2條明定，公務航空器是指為執行公務，由政府機關所有或使用的航空器，但不包括由國防部主管的軍用航空器。

時代力量黨團提案指出，近年軍用航空器意外頻傳，顯見國軍軍機事故調查和飛航安全管考能量不足，應強化內外部調查能量，應此提案修改刪除不包含軍用航空器字眼。

國民黨立委洪孟楷則在提案說明指出，目前運安會調查範圍未包括國防部主管或委託運具，而國防部日前對軍機、運輸事故由第三方協助調查表示贊同，運安會亦無反對，因此提案修法，將國防部主管運具納入公務航空器類目。

不過，運安會在審查時表達意見，指因涉及國防部運作特性、相關軍事機密演訓等，運安會須尊重國防部職權，目前軍機事故依法仍由國防部調查，建議維持現行條文。

由於交通委員會審查時朝野未達成共識，擔任會議主席的洪孟楷裁示保留相關條文，並送交黨團協商。（編輯：蘇志宗）1110425