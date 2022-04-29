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IPEF不會排除台灣 外交部：台美對印太具共同願景

2022/4/29 19:17
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（中央社記者游凱翔台北29日電）美國務卿布林肯提到，印太經濟架構（IPEF）具包容性，不會排除台灣。外交部今天對此友好發言表示歡迎，並強調，台美雙邊經貿關係緊密，台灣是美國可靠的夥伴，雙方對於印太區域經貿發展也有共同的願景與目標。

外媒今年3月披露，拜登政府目前沒有考慮把台灣納入印太經濟架構。但布林肯本月28日在國會澄清指出，該架構將是開放且具包容性，沒有要把任何人排除在外，包括台灣在內。

外交部發言人歐江安今天告訴中央社記者，外交部已注意到布林肯昨天出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時強調，「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）是一個開放且具包容性的架構，美國不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門，外交部對此友好發言表示歡迎。

歐江安指出，台美雙邊經貿關係緊密，台灣是美國可靠的夥伴，雙方對於印太區域經貿發展也有共同的願景與目標。

歐江安強調，台灣樂見拜登政府推動創立「印太經濟架構」，外交部會協同國內經貿相關單位，致力與美國等區域理念相近夥伴加強合作，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。（編輯：林克倫）1110429

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