吳釗燮代表蔡總統 祝賀史瓦帝尼國王生日快樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北29日電）外交部今天表示，部長吳釗燮今天代表總統蔡英文致電台灣友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世，除祝賀恩史瓦帝三世54歲壽誕，也感謝史國屢屢在國際場域為台灣仗義執言，盼疫後擇期再率團訪台。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮今天代表蔡總統致電台灣友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III），除祝賀史王恩史瓦帝三世54歲壽誕，並祝福史王身體安康，史國國運昌隆。

吳釗燮指出，盼史國各項領域持續進步，台灣將竭誠與史國攜手合作，共創未來國家發展，持續深化兩國邦誼，並增進兩國人民福祉；恩史瓦帝國王則表示，感謝台灣協助史國持續推動各項嘉惠民生雙邊合作計畫，欣見兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域均有豐碩合作成果。

外交部表示，吳釗燮也代表台灣政府及人民，感謝史國長期支持台灣，屢屢在國際場域為台灣仗義執言，這份深厚情誼讓台灣人民深受感動，期許台史邦誼歷久彌堅。最後，吳釗燮也代表蔡總統歡迎國王及王母於疫情趨緩後，擇期率團訪台，深化兩國友好邦誼。

外交部補充，中華民國台灣與史瓦帝尼王國於1968年建交，台灣在史國設有大使館，史國在台也設有大使館及聘任駐台名譽領事，兩國邦誼篤睦；另為協助史國經濟發展，台灣在史國派駐有技術團及醫療團，推動醫療衛生、農業、資通訊、職訓教育及科技等各項民生合作計畫。（編輯：林興盟）1110429