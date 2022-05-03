立委憂金字塔型訴訟改革 限縮人民上訴權

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司法院推動民事金字塔型訴訟制度，引發朝野立委質疑配套是否完備。民進黨立委高嘉瑜（中）、蔡易餘（左）、許智傑（右）3日在立法院舉行記者會，質疑司法院偷渡「許可上訴制」，讓法官可以決定要不要受理民眾的上訴案件，剝奪人民的上訴權利。中央社記者徐肇昌攝 111年5月3日

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委高嘉瑜等人今天質疑，司法院推動金字塔型訴訟制度，提出刑事訴訟法修正草案，卻將「許可上訴制」偷渡其中，曲解司改國是會議的目標，這恐限制人民上訴權，賦予法官選案權。

金字塔型訴訟制度是將訴訟資源儘量分配於訴訟最基層的第一審，至於終審法院則只專注於法律爭議的處理及法律見解的統一，形成底寬上尖的資源分布，形似金字塔。

行政院會3月24日通過司法院函送的刑事訴訟法部分條文等修正草案；根據行政院資料，司法院指出，修法是為落實民國106年司法改革國是會議「第三審為嚴格法律審的金字塔型訴訟結構」的結論，提升第三審審判效能，充分發揮統一法律見解功能，兼顧糾正原審判決違法機能，擬以「嚴格法律審兼許可上訴制」為中心，建構妥速有效率及嚴謹有公義的上訴制度。

對此，民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘、許智傑今天召開記者會，認為司法院版草案雖以改革金字塔訴訟制度的為名，但卻曲解司改國是會議的目標，偷渡「許可上訴制」於其中，這將讓法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，形同賦予法官選案權，取代人民的訴訟權。

高嘉瑜說，如果最後採嚴格的許可上訴制，可以想見最高法院為了減少上訴的案件量，將極易駁回上訴請求。

蔡易餘指出，社會越來越進步，人民對於行使訴訟權的觀念已和過去不同，法院案件會越來越多，因此如何增加法官能量及避免審判核心之外的不必要行政工作，減少法官負擔，是值得大家思考的事情。

蔡易餘接著表示，不該透過許可上訴制，剝奪人民的訴訟權，這樣的改革對人民不公平，不該本末倒置，希望司法院重新思考方向，要以人民訴訟權做為最核心的價值。

許智傑說，肯認司法院提出金字塔型訴訟制度的立意良善，但如果在沒有堅強事實審的前提下，就推出金字塔上訴草案，進而限縮上訴門檻，將有可能製造更多冤錯案。

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受邀出席記者會的法務部科長李思達說，根據司改國是會議決議，有沒有包含許可上訴制，這還要再探討，而在許可上訴制及嚴格法律審的前提，是要建立堅實事實審，還要有相關配套措施，包括律師強制代理、訴訟扶助等。

李思達也指出，司法院有最高院、憲法法庭，應該要先釐清兩者的定位和職權，希望維持最高院統一解釋法律的功能，確保人民訴訟權，法務部也認為要廣徵學者專家建議、凝聚社會共識，不宜冒進。（編輯：蘇龍麒）1110503