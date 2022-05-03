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海軍高效能後續艦命名 安江、萬江、旭江等入選

2022/5/3 14:52
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（中央社記者黃雅詩台北3日電） 國防部今天公布「海軍高效能後續艦」命名網路票選結果，前十名分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，將列入高效能後續艦艇命名參據。

海軍高效能後續艦是以沱江艦為原型，去年11月立法院通過近新台幣2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算案，預計在2026年前完成全部12艘高效能艦艇。

今年4月13日，海軍舉行「高效能艦艇後續艦命名網路票選活動」，透過網路投票的方式由25個預先選好的艦名中選出10個名稱作為後續艦的命名參考。

國防部今天在例行記者會中公布命名票選結果。記者會由國防部軍事發言人孫立方少將主持，海軍司令部計畫處長許志中少將、軍醫局衛勤保健處長陳元皓上校、陸軍司令部計畫處副處長朱文武上校等人出席。

國防部指出，海軍司令部辦理高效能後續艦命名網路票選結果公布與抽獎活動，此次命名票選活動自4月13日起至27日止，共計8233位民眾參與，展現大眾對國防事務的關心與支持。

海軍司令部表示，高效能後續艦命名原則，是以台灣的河（溪）水或除役艦艇之艦名命名，經過14天票選活動，統計最高票前十名，依票選名單順序排列分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，將列入高效能後續艦艇命名參據。

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國防部並透過公開抽獎方式，抽出200位參與活動網友，致贈專屬紀念杯或紀念帽，以感謝民眾的熱情參與。

海軍司令部強調，為因應當前區域情勢及敵情威脅，在國防部聯合戰力規劃指導下，海軍積極籌建高效能艦艇，以有效提升國軍整體防衛作戰能力，海軍也將秉持審慎嚴謹的態度執行國艦國造政策，肩負起捍衛海疆安全的重責大任，以不負民眾期待。（編輯：郭無患）1110503

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