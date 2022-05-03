對抗疫情 國民黨呼籲政府提供免費快篩試劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北3日電）國民黨今天表示，疫情趨向嚴峻，政府應提供民眾上網登記免費領取一定數量的快篩試劑，並開拓更多通路、足量提供販售，以最快速度讓人民能買到便宜的快篩劑，有足夠的防疫彈藥對抗疫情。

國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委王鴻薇、黃子哲、江怡臻等人今天在國民黨中央黨部召開「百元快篩試劑不親民，混亂實名配售不便民」記者會。

王育敏指出，快篩實名制施行迄今，依然存在3大亂象，包括價格不親民，民眾一家4口要花新台幣2000元，這對弱勢家庭而言是高門檻，卻未見政府補助，而且快篩發放速度太慢，目前發放對象只占整體人口比例不到10%，而且準備貨量也不足夠，很多藥局都被搶購一空。

國民黨指出，當前國內疫情也逐步走向高峰，快篩試劑成為民眾確認健康安全的生活日常必需品，政府應該在疫情趨向嚴峻的這段時間內，提供民眾上網登記免費領取一定數量的快篩試劑，提高民眾快篩的便利與速度，避免錯失即時隔離的時機，藉此有效控制疫情的擴散。

黃子哲則表示，國內關注唾液快篩試劑議題，衛福部長陳時中曾於4月22日在疫情指揮中心記者會上表示，還未接到相關廠商申請輸入唾液試劑，但事後證明福又達生物科技股份有限公司早已獲得食藥署核准輸入，而福又達創辦人陳燦堅同時也是高端疫苗的副董事長兼總經理。

黃子哲指出，凡遇高端就快速過關，凡有高端便有爭端，呼籲相關單位該介入好好查辦，必須給人民一個清楚的交代。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長吳怡玎、洪孟楷、鄭正鈐等人今天也在立法院召開記者會。曾銘宗表示，政府各機關採購快篩劑的價格相當紊亂。

曾銘宗指出，蔡政府讓民眾買不到快篩劑，又放任各機關各自為政，採購價天差地遠，相當離譜，國民黨團將會在財政委員會要求審計部專案查核，到底國家公帑有沒有用在刀口上，倘若有所疏失，必須追究財務責任，有無圖利特定人士。國民黨團會持續為人民看緊荷包，也呼籲相關企業不要藉此大發國難財。

吳怡玎表示，政府各部門採購快篩劑的價格非常不合理，政府公共契約已經明定廠商每劑59元，為什麼公家單位還能買貴到差1倍的快篩劑。（編輯：林興盟）1110503