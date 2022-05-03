時力籲勿讓疫情拖垮醫療 中高風險族群優先發快篩

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（中央社記者王揚宇台北3日電）時代力量立法院黨團今天召開記者會指出，疫情日趨嚴重，對於諸多防疫亂象，呼籲政府應針對未打疫苗者或中高風險族群，優先發放快篩，也應盡速盤點及擴充兒童病房和急診量能。

時代力量立委邱顯智、王婉諭、陳椒華及藥師出身的時代力量台中市議員參選人吳佩芸今天召開記者會，提出多項防疫建議。

邱顯智說，從篩檢到疫情調查，系統的能量已快到極限，因此如何擴充能量、提高效率，甚至把寶貴的醫療資源花在最關鍵的刀口上，是防疫首先必須面對的問題。

邱顯智指出，針對防疫補助津貼及獎勵要點未盡明確之處，也應邀集醫院、相關團體、醫檢師、護理師等代表，共同研商合理的分配規則。

王婉諭認為，目前快篩實名制的情況非常混亂，這將導致未來醫療量能負擔的分流效益低落，而發放快篩須考量染疫和重症的風險指數，建議未來應針對未打疫苗者或中高風險族群，優先發放快篩，而12歲以下孩童，雖然中重症率比較低，也不能忽視。

吳佩芸說，快篩實名制政策若不盡速改善，不只造成民眾不便，更可能惡化整體醫藥與民眾間的信任；建議在初期貨量不穩下，指揮中心應公開透明地向民眾說明目前的快篩進貨進度、數量，並清楚公布各縣市的分配量等。

陳椒華說，針對國內兒童醫院及各大醫院與兒童專責病房數量不足的問題，政府應盡速盤點及擴充兒童病房和急診量能，研擬相關規劃以因應愈趨緊繃的醫療量能。

時力立法院黨團也呼籲，在本土疫情快速發展的情況下，對於境外移入的居家檢疫者，建議指揮中心考慮縮短檢疫天數，改以定期篩檢、疫苗接種劑數為標準，逐步放寬邊境管制。（編輯：林興盟）1110503