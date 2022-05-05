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2022九合一選舉
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2022九合一選舉1/151

羅智強宣布將請辭台北市議員 盼為桃園市民發聲

2022/5/5 10:05（5/5 15:06 更新）
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宣布參選桃園市長的國民黨籍台北市議員羅智強（左2）5日在台北市議會表示，9日將提議員辭呈，會全力衝刺，專心為桃園市長選舉努力，目標是贏回桃園。中央社記者張新偉攝 111年5月5日
宣布參選桃園市長的國民黨籍台北市議員羅智強（左2）5日在台北市議會表示，9日將提議員辭呈，會全力衝刺，專心為桃園市長選舉努力，目標是贏回桃園。中央社記者張新偉攝 111年5月5日
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（中央社記者劉建邦台北5日電）國民黨籍台北市議員羅智強今天宣布9日將以書面辭呈請辭台北市議員，投入參選桃園市長選舉，他說，接下來就是傾聽民意，盼為桃園市民發聲。

羅智強上午透過社群網站臉書Facebook發文指出，辭職參選桃園市長，這就是決心，並把服務棒子交給楊植斗，盼讓團隊服務可傳承，因辦公室有些工作要整理、結案，下週一將送出書面正式請辭台北市議員。

羅智強表示，接下來就是專心行走桃園、思考政見、為桃園市民發聲。

羅智強指出，對他來說，原規劃是希望協助楊植斗穩定交班，大安文山服務可確保延續，然後辭職、專心參選桃園市長，這是他深耕、服務桃園決心展現，且他又破紀錄，因在台灣沒有政治人物，未被政黨提名前就辭去現有民意代表職務。

羅智強說，接下來會傾聽民意、為民喉舌、提出政見將是他最關心的事情，會努力當桃園人喉嚨，把桃園市民不被聽見的聲音說出來。（編輯：方沛清）1110505

國民黨籍台北市議員羅智強（左2）5日上午出席台北市議會專案報告，會後接受媒體聯訪表示，9日將提出北市議員辭呈，因許多同黨議員建議，11日有議會大會及黨團大會，當天會到場感謝議會同仁及市民支持後，正式請辭議員，專心為桃園市長選舉努力。中央社記者張新偉攝 111年5月5日
國民黨籍台北市議員羅智強（左2）5日上午出席台北市議會專案報告，會後接受媒體聯訪表示，9日將提出北市議員辭呈，因許多同黨議員建議，11日有議會大會及黨團大會，當天會到場感謝議會同仁及市民支持後，正式請辭議員，專心為桃園市長選舉努力。中央社記者張新偉攝 111年5月5日
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